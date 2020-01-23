23.01.2020, 22:20
В Брянской области требуется продавец на зарплату в 180 тысяч рублей
ИА «Ореанда-Новости». В Брянской области требуется продавец на зарплату в 180 тысяч рублей. Объявление о новой вакансии было опубликовано на одном из интернет-порталов для поиска работы сегодня, 23 января.
Продавец требуется в посёлок Новые Дарковичи Брянской области. Условия к соискателю обычные, высшее образование не требуется. Работник должен будет выставлять товар, формировать ценники, проводить расчётно-кассовые операции и консультировать покупателей.
Скорее всего, работодатель просто ошибся одной цифрой, так как указанная заработная плата превышает ежемесячную оплату труда губернаторов Брянской области.
Продавец требуется в посёлок Новые Дарковичи Брянской области. Условия к соискателю обычные, высшее образование не требуется. Работник должен будет выставлять товар, формировать ценники, проводить расчётно-кассовые операции и консультировать покупателей.
Скорее всего, работодатель просто ошибся одной цифрой, так как указанная заработная плата превышает ежемесячную оплату труда губернаторов Брянской области.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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