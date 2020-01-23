Объявление о новой вакансии было опубликовано на одном из интернет-порталов для поиска работы сегодня, 23 января.Продавец требуется в посёлок Новые Дарковичи Брянской области. Условия к соискателю обычные, высшее образование не требуется. Работник должен будет выставлять товар, формировать ценники, проводить расчётно-кассовые операции и консультировать покупателей.



