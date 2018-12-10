ИА «Ореанда-Новости». Заместителю министра строительства и модернизации ЖКХ в Бурятии предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. Он подписал акты о приёмке жилья для детей-сирот. При этом построенные жилища имели ряд дефектов и были не пригодны к жизни.

Сергея Рыбальченко, заместителя министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, подозревают в превышении должностных полномочий. Обвинение ему вынесено. По версии следователей, он подписал акт о приёмке 250 жилых помещений, которые были построены для детей сирот. При этом жильё было построено с нарушениями строительных норм и непригодно для проживания, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по республике.

Рыбальченко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, которое было возбуждено в отношении предпринимателя Сергея Домшоева. Предпринимателю уже предъявлено обвинение в хищении более 195 миллионов рублей.

В 2015 году министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии запланировало приобретение жилых помещений в селе Сотниково Иволгинского района в рамках государственной программы. Помещения предназначались для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По версии следствия, предприниматель Домшоев организовал регистрацию ряда своих знакомых в качестве индивидуальных предпринимателей. Далее, руководя деятельностью этих подставных предпринимателей, вместе с ними принял участие в торгах. Тендер выиграл он и заключил с министерством государственные контракты на строительство 254 жилых помещений на общую сумму более 195 млн. рублей (его обвинили в хищении этой суммы).

Кроме того, Домшоев организовал строительство домов с грубым отступлением от строительных норм и правил. Жильё строилось с умышленными нарушениями – имело критические дефекты, не позволяющие иго использовать для проживания. Предприниматель передал заказчику эти непригодные жилые помещения. По версии следствия, он построил их только для создания видимости выполнения условий госконтракта, чтобы получить деньги.

Но несмотря на явные дефекты, должностные лица министерства подписали акты приёма.

В связи с этим «предъявлено обвинение заместителю министра - председателю приемочной комиссии министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия Сергею Рыбальченко. Чиновник задержан», пояснили в СК.

Оба уголовных дела соединены в одно производство. Решается вопрос об избрании в отношении Домшоева и Рыбальченко меры пресечения в виде содержания под стражей.