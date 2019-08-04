ИА «Ореанда-Новости». В субботу, 3 августа, на площади Свободы в Барнауле прошла акция с призывом потушить пожары в Сибири, где жители города выразили солидарность с жителями Красноярского края и других сибирских регионов, где горит тайга. Акция была инициирована группой общественных активистов города, а также региональным отделением Коммунистической партии Российской Федерации.

«Каждый день вспыхивают пожары на территории Земли, на которой мы родились. Сибирь горит, которая всегда славилась самой богатой и красивой природой. В таких условиях люди объединяются, потому что возмущаются, потому что всему есть предел. Очевидно, что сознание молодых людей гораздо свободнее, чем сознание старшего поколения. Они не боятся выражать своё мнение, они больше беспокоятся о природе, они не хотят терпеть. В таком едином порыве и есть наша сила », - считает организатор Анастасия Соболева.

По прогнозам организаторов, на неё должны были прийти около 100 человек. Участникам было предложено взять с собой медицинские маски с написанным на них хэштегом #_потушите_пожары_в_Сибири. Правда, организаторы сделали оговорку: невозможно скрывать людей на массовых собраниях в течение длительного времени, поэтому понадобятся маски только для обычной фотографии.