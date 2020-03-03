ИА «Ореанда-Новости». Девочка погибла в бассейне школы в Чебоксарах.

Ученица одной из чебоксарских школ погибла в школьном бассейне. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на министерство здравоохранения Чувашии.

В региональном минздраве сообщили, что трагедия произошла во вторник утром. Девочка скончалась до того, как на места происшествия прибыла бригада медиков.

В прокуратуре республики Чувашия также подтвердили смерть девочки. Отмечается, что данным делом занимается СК по региону. На данный момент известно, что проводится проверка, в ходе который будут установлены причины трагедии.