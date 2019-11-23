ИА «Ореанда-Новости». В Чебоксарах врачи обнаружили в теле мужчины иглу, с которой он прожил 17 лет.

Об этом сообщил телеканал НТВ.

В 2002 году мужчина ложился в больницу на операцию по удалению аппендикса. С тех самых пор его преследовали постоянные боли в животе. Мужчина не раз обращался за помощью к врачам и проходил различные обследования. В итоге ему ставили разные диагнозы, но, ни один из них не был правильным.

В этот раз было решено отправить мужчину на рентген, который сразу же показал наличие в его животе медицинской иглы. Инструмент удалили и отпустили пациента домой.

Однако теперь мужчина хочет вернуть деньги за ненужное лечение, а также за причинённый моральный ущерб.