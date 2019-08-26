26.08.2019, 17:14
В Чечне переименовали родовое село Кадырова в Ахмат-Юрт
ИА «Ореанда-Новости». Президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о переименовании села Центарой Курчалоевского района республики в Ахмат-Юрт.
Сообщается, что этот населённый пункт – родовое село рода Кадыровых. Там жил первый президент Чечни Ахмат Кадыров.
Ранее Общественная палата Чечни сообщала, что жители села единогласно выступили за смену названия. Сейчас в селе живёт около 200 тысяч человек.
Сообщается, что этот населённый пункт – родовое село рода Кадыровых. Там жил первый президент Чечни Ахмат Кадыров.
Ранее Общественная палата Чечни сообщала, что жители села единогласно выступили за смену названия. Сейчас в селе живёт около 200 тысяч человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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