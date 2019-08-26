Сообщается, что этот населённый пункт – родовое село рода Кадыровых. Там жил первый президент Чечни Ахмат Кадыров.Ранее Общественная палата Чечни сообщала, что жители села единогласно выступили за смену названия. Сейчас в селе живёт около 200 тысяч человек.