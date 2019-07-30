ИА "Ореанда-Новости" В Чеченской Республике состоялся заключительный этап проведения парусной регаты международного масштаба под названием «Кубок Кезеной-Ам 2019». Сегодня стали известны имена победителей.

По информации, предоставленной рулевым сборной Федерации парусного спорта Чеченской Республики «Ахмат» Александром Божко, уровень прошедших соревнований был по-настоящему высоким. В Чечню съехались лучшие яхтсмены, конкуренция ощущалась на всех этапах состязания. В парусной регате приняло участие девятнадцать команд, включающих в себя шестьдесят три участника. Кроме российских спортсменов на «Кубок Кезеной-Ам 2019» приехали участники таких стран как Германия, Италия, Чехия, Финляндия, Украина и Эстония. По данным пресс-службы Федерации парусного спорта Чеченской Республики, пришедшие на парусную регату зрители стали свидетелями тридцати четырёх гонок. В финал, который состоялся сегодня, попали восемь сильнейших команд.

Результаты проведения Международной парусной регаты в Чечне выглядят следующим образом. Третье место присудили московской команде «Пирогово». Выше расположились хозяева регаты – яхтсмены чеченской сборной «Ахмат». Лидером гонок стала команда ArtTube из российского города Таганрога. Они и получили главный приз соревнования – суперкубок «Ахмат».

Кроме спортивной программы участникам парусной регаты была предложена обширная экскурсионная составляющая. В перерывах между гонками спортсмены посетили достопримечательности Чеченского региона: древнее поселение Хой, замок Алдам-Гези и на гору Шимари-Лам. Экскурсии были организованы компанией «VisitChechnya».

Инициаторами и организаторами данного спортивного события выступили министерство Чеченской Республики по туризму и Федерация парусного спорта Чеченской Республики.