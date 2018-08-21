



Атакам подверглись: контрольно-пропускной пункт в Шалинском районе, отдел МВД в Шали, полицейские в центральном районе Грозного и на въезде в Грозный.



Источники информационных агентств сообщают, что в результате действий преступников погиб один полицейский в Шали, один сотрудник правоохранительных органов в Грозном, несколько полицейских были ранены. Однако, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сообщает, что погибших среди полицейских нет.



ИА «Ореанда-Новости» . Стало известно, что 20 августа группы преступников совершили противоправные действия против чеченских полицейских в разных областях республики.Источники информационных агентств сообщают, что в результате действий преступников погиб один полицейский в Шали, один сотрудник правоохранительных органов в Грозном, несколько полицейских были ранены. Однако, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сообщает, что погибших среди полицейских нет.

При столкновении с сотрудниками полиции преступники были ликвидированы. Выжить удалось только подрывнику, совершившему взрыв возле пункта полиции в Мескер-Юрте.





Представители Министерства внутренних дел России сообщили, что возраст нападавших не превышал 18 лет, все они являлись жителями Шалинского района. Самому младшему преступнику было 11 лет.





Первая атака была совершена утром 20 августа: вооружённые ножами неизвестные молодые люди ворвались в отдел полиции в Шали и смогли ранить двух полицейских. Следующее нападение произошло в селе Мескер-Юрт. Молодой человек активировал взрывное устройство у полицейского поста. Затем была совершена атака на правоохранителей на въезде в Грозный: автомобиль без номеров попытался проехать через контрольно-пропускной пункт без досмотра. Сотрудники полиции начали погоню за нарушителем, в результате которой пострадали два автоинспектора. Неофициальный источник сообщил, что после ликвидации нарушителей в машине были обнаружены баллоны с пропаном и взрывное устройство. Официального подтверждения этих данных средства массовой информации пока не получили.





Издание SITE, специализирующееся на мониторинге экстремистских сайтов, сообщило, что ответственность на нападения на полицейских в Чечне взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство».



Об этом также сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на агентство Amaq, связанное с боевиками. Организатором этих нападений стал 18-летний Магомед Мусаев. Два года назад его задерживали вместе с группировкой террориста Имрана Дацаева.





Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию, отметил, что нападавшие преследовали цель создания общественного резонанса и срыва проведения в республике праздника Курбан-байрам. По словам Рамзана Кадырова, сейчас предпосылок к осложнению ситуации в Чечне нет – в республике царит спокойная и стабильная обстановка, сотрудники правоохранительных органов несут службу в штатном режиме.