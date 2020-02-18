ИА «Ореанда-Новости». На заседании оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ руководитель челябинского горздрава Наталья Горлова рекомендовала властям города продлить карантин в школах города.

По данным медицинского ведомства, статистика по заболеванию ОРВИ и гриппом в региональном центре улучшается, но эпидемиологический уровень пока всё ещё находится выше пределов нормы. На этой неделе количество госпитализированных уменьшилось в два раза. Половина из них — несовершеннолетние.

По итогам заседания оперативного штаба принято решение продлить карантин до конца текущей недели. Он затронет школы и профессиональные образовательные учреждения.



