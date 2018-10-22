ИА «Ореанда-Новости». Скандал разгорелся в детском саду №427 Челябинска, где воспитательница заявила о том, что детей кормят плохо: в супе находили плесень, бумагу, детям дают зелёные бананы. Сотрудницу из садика уволили якобы за клевету. В свою очередь, комитет по делам образования проведет внеплановую проверку организации питания в данном детском саду.

О том, что в садик придёт проверка, пишут РИА Новости, ссылаясь на информацию пресс-секретаря комитета по делам образования Челябинска Екатерины Самариной.

С её слов, «с заведующей ещё в пятницу была запрошена объяснительная в связи с сообщениями в СМИ, пока она не поступила в комитет».

Ранее местное издание Chelyabinsk.ru сообщило, что воспитательница детского сада №472 рассказала о том, что последние два года у них проблемы с питанием, например, год назад нянечка обнаружила в супе кусок плесени, а на прошлой неделе в супе нашли бумагу.

При этом в комитете по делам образования сообщили, что до этого момента жалоб от родителей по питанию в данном дошкольном учреждении к ним не поступало.

По рассказам одного из родителей воспитанников детского сада, «детям систематически урезали порции, делили котлеты пополам, выдавали суп с плесенью и бумагой, кормили зелеными горькими бананами. На увещевания воспитателей заведующая закрывала глаза и игнорировала».

Как пишет издание «74.RU», последний конфликт в детсаду закончился предложением воспитателям уволиться.

Заведующая дошкольным учреждением Галина Чуличкова сообщила, что сообщения воспитательниц о плесени и бумаге является клеветой, причём недоказуемой, а вовсе не фактом.

«Человек конфликтный, собирает всякие сплетни, склоки, фотографии недоказуемые, зачем мне такой сотрудник?» — отозвалась Чуличкова об уволенной сотруднице.

Со слов заведующей, заявления две воспитательницы подали порознь. Одна ещё дорабатывает 14 дней, другая ушла без отработки. После этого в прессе сразу разгорелся скандал, а в сад пришло письмо от комитета. Чуличкова считает, факты недоказуемые, такое без доказательств нельзя в СМИ.



— Вот сейчас вы звоните — вот что я вам буду говорить? Что это неправда? Что этого не может быть вообще в детском саду? Что воспитательница уволилась и в отместку вот такие вещи написала? Ни одного факта!» — цитирует ресурс «360» слова заведующей.