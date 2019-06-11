ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники правоохранительных органов Челябинска ведут поиски четырёхлетнего мальчика, которого похитил у матери родной отец. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

В полицию 9 июня обратилась мать ребёнка, отмечается, что малыш всё ещё не найден. По словам женщины, она вместе с мужем, 4-х летним сыном и десятимесячной дочерью вышла из дома и пошла к машине. Когда мать сажала младшую дочь в автокресло, к автомобилю подошёл родной отец мальчика и забрал ребёнка с собой. При этом он прыснул в лицо из баллончика другу семьи, попытавшемуся остановить мужчину.