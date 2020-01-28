ИА «Ореанда-Новости». Челябинское управление ФАС проверит информацию о концерте рэпера Элджея в Челябинске после жалоб родителей, пишет РИА Новости.



Родители просят проверить мероприятие на соответствие возрастной категории 16+. Заявители полагают, что указанная категория недопустима, поэтому просят отменить концерт.



При этом в УФАС отметили, что в полномочия антимонопольных органов не входит принятие решений о запрете концертов или правовая оценка проводимых развлекательных мероприятий.