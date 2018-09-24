ИА «Ореанда-Новости». С 23 сентября в Челябинске начал действовать режим повышенной опасности. Причиной введения режима послужила переполненность мусором контейнерных площадок во дворах.



Информацию о том, что в городе введён с воскресенья режим повышенной опасности рассказала 24 сентября Ксения Дурманова, замначальника управления информационной политики администрации Челябинска, передаёт РИА Новости.

Дело в том, что ранее местная прокуратура проводила проверку соблюдения законодательства в части вывоза отходов с городских контейнерных площадок в городе. Проверка показала, что коммунальные службы, занимающиеся сбором и вывозом мусора и отходов, работают с нарушениями.

По всему городу, включая такие улицы, как Танкистов, Островского, Елькина и других, баки переполнены отходами. Они источают соответствующий неприятный запах. В связи с этим, главе города Челябинска прокурор внёс представление о принятии неотложных мер по устранению нарушений действующего законодательства.

«Главой Челябинска Евгением Тефтелевым вчера в городе был объявлен режим повышенной опасности в связи с вывозом и складированием на контейнерных площадках твёрдых бытовых отходов. В настоящее время все службы переведены в режим повышенной готовности», – рассказала Ксения Дурманова.

С её слов, глава Челябинска решил из резервного фонда выделить главам районных администраций 14 миллионов рублей, эти деньги будут направлены на ликвидацию свалок во дворах.

Ксения Дурманова пояснила, что проблема с вывозом мусора сложилась в связи с тем, что десять компаний отказались выполнять свои обязанности.

Она также добавила, что но на сегодняшний день потребность в машинах по вывозу мусора закрыта – дополнительно была привлечена техника из Екатеринбурга, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, ожидается и из Кургана.

Сейчас ежедневно из города вывозят около 350 тонн твёрдых отходов, это тот же объем, что был до закрытия городской свалки. Власти планируют решить проблему с вывозом мусора в ближайшие десять дней.

Свалку закрыли с 11 сентября, она работала с 1989 года, потоки мусора были перенаправлены в Полетаево, Урефты и Копейск.