13.01.2020, 16:34
В Челябинске задержали подозреваемого спустя 25 лет после убийства
ИА «Ореанда-Новости». В Челябинске задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве, произошедшем 25 лет, пишет «МК».
Следствие сообщило, что в августе 1994 года на станции Челябинск-Главный было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сразу выявить убийцу не получилось, однако, как рассказали в СКР, работа по делу продолжалась и дала свои результаты.
Сообщается, что по подозрению в убийстве задержан 58-летний неоднократно судимый житель Челябинска. Расследование дела продолжается.
Следствие сообщило, что в августе 1994 года на станции Челябинск-Главный было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сразу выявить убийцу не получилось, однако, как рассказали в СКР, работа по делу продолжалась и дала свои результаты.
Сообщается, что по подозрению в убийстве задержан 58-летний неоднократно судимый житель Челябинска. Расследование дела продолжается.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии