Следствие сообщило, что в августе 1994 года на станции Челябинск-Главный было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сразу выявить убийцу не получилось, однако, как рассказали в СКР, работа по делу продолжалась и дала свои результаты.Сообщается, что по подозрению в убийстве задержан 58-летний неоднократно судимый житель Челябинска. Расследование дела продолжается.