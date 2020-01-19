ИА «Ореанда-Новости». Челябинский Минздрав прокомментировал скандал с пьяным врачом в Миассе.

Челябинский Минздрав прокомментировал скандал с врачом из одной из больниц города Миасс. Пациентка пожаловалась на виновника скандала, который вёл приём, будучи пьяным.

Женщина выложила в Сеть видеоролик, запечатлев приём у нетрезвого врача. Как отметила пациентка, она прождала приём более часа, после чего врач даже не смог правильно оформить нужные документы.

Минздрав сообщил, что врач уже уволен с места работы. Кроме того, в больницу нагрянула проверка.