ИА «Ореанда-Новости». В ночь на 3 мая женщина с трёхлетним ребёнком погибли на пожаре в частном доме в Челябинской области. ЧП со смертельным исходом произошло в городе Верхний Уфалей. Мужчина, глава семьи, был госпитализирован в горбольницу, рассказали в ГУМЧС России по области.

Пожарные-спасатели прибыли на место ЧП через семь минут после поступившего сообщения, в горящем доме были найдены два тела: 29-летней женщины и трёхлетнего ребёнка, отец семейства, 30-летний местный житель, выжил и находится в данный момент под присмотром медиков.

Причины ЧП предстоит выяснить испытательной пожарной лаборатории - она уже выехала на место для проведения экспертиз, с родственниками погибших работает психолог.