ИА «Ореанда-Новости» . Инцидент произошёл в городе Златоуст Челябинской области. Мать двоих детей, депутат областного Законодательного собрания Ольга Мухометьярова смогла дозвониться в детскую медицинскую клинику с 327 попытки. Об этом чиновница рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

Женщина выложила пост с прикрепленным скриншотом со звонками. Чтобы вызвать врача для своего ребёнка Мухометьярова позвонила в поликлинику более 320 раз.

Главный врач медицинского учреждение объяснил эту неприятную ситуацию недостатком врачей из-за охватившей область эпидемии гриппа и ОРВИ.