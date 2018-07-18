В Челябинской области 17 июля нашли тело 29-kетней девушки, участницы конкурса красоты Missis World Russia. Причиной убийства была насильственная смерть, следователи сообщили, что девушку убили молотком. По предварительной версии следствия, преступник хотел завладеть автомобилем своей жертвы.

Девушку нашли мёртвой во вторник, имя убитой не сообщалось, но ранее местное издание Chelyabinsk.ru писало о том, что девушка из Магнитогорска Ксения Туленкова на своём автомобиле уехала к потенциальному покупателю машины, а после этого бесследно исчезла, домой не вернулась, хотя там её ждали муж и ребёнок. В издании отметили, что ранее девушка жила в США, а в Россию приехала с семьёй навестить мать.

Как рассказал исполняющий обязанности старшего помощника руководителя Следственного управления по региону Александр Скорик, убийство было совершено молотком, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Предполагаемый убийца намеревался завладеть автомобилем девушки.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что подозреваемый уже задержан, им оказался 24-летний мужчина, местный житель. Пока мера пресечения для него не избрана. Отмечалось, что у следствия есть основания предполагать, что данный человек причастен к убийству. Вероятно, что мера пресечения будет выбрана в четверг 19 июля. В данный момент проводятся следственные действия, в результате которых будут собраны и закреплены доказательства.

Личность девушки официально не называли, однако у Анастасии Пьянзиной на странице в социальной сети «ВКонтакте» была размещена информация, что пропала 29-летняя Ксения Туленкова, автор публикации писала, что та уехала на своей машине Skoda Octavia белого цвета и исчезла. Девушки были подругами.

В 2016-м году Ксения Туленкова участвовала в отборе Missis World Russia. На страничке Ксении в соцсети были размещены фотографии с конкурса.

В социальной группе местного поискового отряда выразили соболезнования семье и близким.