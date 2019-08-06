06.08.2019, 17:54
В Череповце пьяный водитель пытался съесть права, чтобы их не забрали инспекторы ГИБДД
ИА «Ореанда-Новости». Пьяный водитель в Череповце при проверке документов сотрудниками ГИБДД попытался съесть пластиковое водительское удостоверение, пишет РИА Новости.
Съесть права у мужчины не получилось, тогда он попытался спрятать удостоверение в нижнее белье.
В итоге инспекторы ГИБДД зафиксировали его поведение с участием понятых. Водители повезли на медицинское освидетельствование, о которого он потом отказался. Инспекторы составили на него протокол, а машину отвезли на штрафстоянку.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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