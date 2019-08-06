ИА «Ореанда-Новости». Пьяный водитель в Череповце при проверке документов сотрудниками ГИБДД попытался съесть пластиковое водительское удостоверение, пишет РИА Новости.



Съесть права у мужчины не получилось, тогда он попытался спрятать удостоверение в нижнее белье.



В итоге инспекторы ГИБДД зафиксировали его поведение с участием понятых. Водители повезли на медицинское освидетельствование, о которого он потом отказался. Инспекторы составили на него протокол, а машину отвезли на штрафстоянку.