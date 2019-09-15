ИА «Ореанда-Новости» Портал Bosphorus Observer, который отслеживает навигацию в проливе Босфор, сообщил, что в Чёрное море направляется экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) Военно-морских сил США.

В течение года это будет уже третий заход данного судна в акваторию внутреннего моря. Какие цели поставлены перед кораблём, неизвестно.

USNS Yuma представляет собой высокоскоростной транспортный корабль класса Spearhead. Такие суда используются для перемещения войсковых соединений, военной техники (в том числе танков M1 Abrams) и различных грузов, а также для снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций. На корабле установлены четыре крупнокалиберных пулемета M2. Лётная палуба даёт возможность использовать вертолёт CH-53E Super Stallion.