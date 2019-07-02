ИА «Ореанда-Новости». В Анапе из-за надвигающегося шторма и сильного морского течения запрещено купаться на всей территории курорта до улучшения погоды. Также управление по защите населения убедительно просит отдыхающих не пытаться найти открытый курорт и идти плавать, так как в этот период обычно увеличиваются число пострадавших от погодных условий.

При этом в ведомстве отметили, что необходимо лучше следить за маленькими детьми и пенсионерами. По данным информационного издания «Анапское Черноморье» за последний год в Краснодарском крае в период отпусков пострадало более пяти тысяч человек.