ИА «Ореанда-Новости». Власти Чувашии решили закрыть для посещения кладбища и религиозные объекты всех конфессий, пишут РИА Новости.



Соответствующее распоряжение издал врио главы региона Олег Николаев. Такие меры для противодействия распространения коронавируса. Отмечается, что на похоронах могут быть только близкие родственники покойного. А вход в культовые здания разрешили только священнослужителям.



Такой запрет пришлось ввести после того, как в Вербное воскресенье во многих храмах республики, несмотря на все рекомендации, были большие скопления людей.