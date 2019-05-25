25.05.2019, 19:13
В Дагестане арестовали сотрудников Росреесра за мошенничество на 370 млн рублей
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Дагестане арестовал двух работников Росреестра. Их обвиняют в мошенничестве с землёй.
Кроме того, под домашний арест отправили ещё одного сотрудника. Все трое замешаны в махинациях с отчуждением земельных участков. Их действия принесли ущерб бюджету в размере 370 миллионов рублей.
По версии следствия, сотрудники Росреестра в 2000 году организовали преступное сообщество, которое в итоге распоряжалось 300 объектами недвижимости.
Кроме того, под домашний арест отправили ещё одного сотрудника. Все трое замешаны в махинациях с отчуждением земельных участков. Их действия принесли ущерб бюджету в размере 370 миллионов рублей.
По версии следствия, сотрудники Росреестра в 2000 году организовали преступное сообщество, которое в итоге распоряжалось 300 объектами недвижимости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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