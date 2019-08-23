ИА «Ореанда-Новости». В Дагестане заместитель главы села Кулецма предоставил неправильные паспортные данные, чтобы оформить себе пенсию, пишет РИА Новости.



Мужчина в возрасте 28 лет прибавил себе 34 года и купил поддельную трудовую книжку, в которой было сказано, что он работал в колхозе с 1985 по 1996 год. После этого он написал заявление о выплате трудовой пенсии. Всего с начала прошлого года он получил более 155 тысяч рублей.



Сейчас возбуждено дело о мошенничестве. Ведётся следствие.