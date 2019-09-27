ИА «Ореанда-Новости». Суд в Дагестане рассмотрит дело депутата городского собрания Махачкалы, а также его подельника, - их обвиняют в мошенничестве с землёй на 270 миллионов рублей, пишет РИА Новости.



В СКР рассказали, что с 2014 по 2017 год они по поддельным документам от имени администрации города завладели тремя земельными участками, которые находятся в муниципальной и федеральной собственности общей площадью более 55 тысяч квадратных метров и стоимостью около 270 миллионов рублей.



Сейчас на участки наложен арест. Следствие уже собрало обвинительную базу, которую передадут в суд в ближайшее время.