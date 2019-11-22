ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники ФСБ поймали преступников, которым удалось провернуть махинацию с драгоценными металлами.

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России после поимки преступной группы.

Преступная группа смогла провернуть крупную махинацию с драгоценными металлами. При задержании, у её участников обнаружили 65 килограммов драгоценных металлов. Сейчас им предъявлено обвинение в укрытии драгоценных металлов, полученных из вторичного сырья, подлежавших обязательной сдаче.

Банда действовала с 2015 года. За годы деятельности, мошенникам удалось приобрести тонну золота и 15 тонн серебра. Выгода покупателей составила более 2 миллиардов рублей.



Следователями возбуждено уголовное дело.