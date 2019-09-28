ИА «Ореанда-Новости». В Дагестане 16-летний подросток подговорил друзей убить своего отца, пишет «Лента.ру».



Отмечается, что молодой человек даже пообещал заплатить друзьям, если они помогут убить его 55-летнего отца.



В итоге трое молодых людей напали на мужчину и избили его до смерти трубой. После этого подростки отвезли тело в лес. Сейчас полицейские задержали всех, кто был причастен к расправе. Возбуждено уголовное дело.