14.10.2019, 21:30
В Дагестане зафиксирована вспышка сибирской язвы
ИА «Ореанда-Новости». В Дагестане несколько жителей заразились сибирской язвой – специалисты устанавливает причины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Отмечается, что заразились несколько человек в Новолакском районе республики. Сейчас устанавливается точное число тех, кто обратился к врачам. По предварительной версии, болезнь перешла на людей после того как забили крупный рогатый скот.
У издания нет официальных подтверждений этой информации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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