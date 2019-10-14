ИА «Ореанда-Новости». В Дагестане несколько жителей заразились сибирской язвой – специалисты устанавливает причины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Отмечается, что заразились несколько человек в Новолакском районе республики. Сейчас устанавливается точное число тех, кто обратился к врачам. По предварительной версии, болезнь перешла на людей после того как забили крупный рогатый скот.



У издания нет официальных подтверждений этой информации.