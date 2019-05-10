Четыре аварии было зафиксировано на дорогах республики.61-летний мужчина не смог справиться с управлением, так как не выбрал разрешённую ПДД скорость движения. Легковой автомобиль столкнулся с тягачом Iveco Stralis с полуприцепом, а затем и с автомашиной MAN (также с полуприцепом). Происшествие произошло около 17:00 часов на 37-м километре автодороги «Вятка». В результате аварии водитель Chevrolet погиб. Медики оказались бессильны спасти мужчину.Мужчине было 36 лет. Пострадавшего доставили в больницу, оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Авария произошла около 17 часов.При совершении манёвра водитель наехал на 72-летнюю женщину. Пенсионерке назначено амбулаторное лечение.По предварительным данным, мужчиной была нарушена безопасная скорость движения. Авария произошла в 21.30 часов. В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний водитель скончался.Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали в День Победы свыше 125 нарушений ПДД. Пять водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.