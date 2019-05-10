10.05.2019, 16:49
В День Победы на дорогах Марий Эл произошло четыре ДТП
ИА "Ореанда-Новости" 9 мая в Республике Марий Эл было зафиксировано заметное для региона количество дорожно-транспортных происшествий. Четыре аварии было зафиксировано на дорогах республики.
В южной части Марий Эл, в Звениговском районе, водитель автомобиля Chevrolet Laccetti выехал на встречную полосу. 61-летний мужчина не смог справиться с управлением, так как не выбрал разрешённую ПДД скорость движения. Легковой автомобиль столкнулся с тягачом Iveco Stralis с полуприцепом, а затем и с автомашиной MAN (также с полуприцепом). Происшествие произошло около 17:00 часов на 37-м километре автодороги «Вятка». В результате аварии водитель Chevrolet погиб. Медики оказались бессильны спасти мужчину.
В этом же районе республики, в небольшой по численности деревне Филиппсола, на дороге опрокинулся водитель мопеда. Мужчине было 36 лет. Пострадавшего доставили в больницу, оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Авария произошла около 17 часов.
Вечером этого же дня, около 20:30 часов, в столице республики Йошкар-Ола, 25-летний водитель автомобиля Lada Granta попытался выехать с придомовой территории. При совершении манёвра водитель наехал на 72-летнюю женщину. Пенсионерке назначено амбулаторное лечение.
В северо-восточном Сернурском районе, на 90-м километре автодороги «Йошкар-Ола-Уржум» водитель ВАЗ-2115 съехал с дороги и врезался на забор. По предварительным данным, мужчиной была нарушена безопасная скорость движения. Авария произошла в 21.30 часов. В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний водитель скончался.
Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали в День Победы свыше 125 нарушений ПДД. Пять водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.
В южной части Марий Эл, в Звениговском районе, водитель автомобиля Chevrolet Laccetti выехал на встречную полосу. 61-летний мужчина не смог справиться с управлением, так как не выбрал разрешённую ПДД скорость движения. Легковой автомобиль столкнулся с тягачом Iveco Stralis с полуприцепом, а затем и с автомашиной MAN (также с полуприцепом). Происшествие произошло около 17:00 часов на 37-м километре автодороги «Вятка». В результате аварии водитель Chevrolet погиб. Медики оказались бессильны спасти мужчину.
В этом же районе республики, в небольшой по численности деревне Филиппсола, на дороге опрокинулся водитель мопеда. Мужчине было 36 лет. Пострадавшего доставили в больницу, оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Авария произошла около 17 часов.
Вечером этого же дня, около 20:30 часов, в столице республики Йошкар-Ола, 25-летний водитель автомобиля Lada Granta попытался выехать с придомовой территории. При совершении манёвра водитель наехал на 72-летнюю женщину. Пенсионерке назначено амбулаторное лечение.
В северо-восточном Сернурском районе, на 90-м километре автодороги «Йошкар-Ола-Уржум» водитель ВАЗ-2115 съехал с дороги и врезался на забор. По предварительным данным, мужчиной была нарушена безопасная скорость движения. Авария произошла в 21.30 часов. В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний водитель скончался.
Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали в День Победы свыше 125 нарушений ПДД. Пять водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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