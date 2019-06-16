ИА «Ореанда-Новости» Представитель Народной милиции Донецкой народной республике заявил, что власти Украины готовят вооружённую провокацию, целью которой является срыв соглашения о перемирии в регионе. Данное соглашение должно быть обсуждено на встрече контактной группы в Минске, которая намечена на 19 июня.

«Нам стало известно о планах командования операции Объединённых сил совершить в ближайшие дни очередную вооружённую провокацию», – заявил милиционер журналистам. По его утверждению, украинцы собираются подвергнуть обстрелу позиции собственных подразделений в районе Авдеевки и гражданскую инфраструктуру, а затем подготовить ложные сообщения о боевых потерях среди личного состава.