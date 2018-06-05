ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве в городском округе Домодедово автомобиль наехал на трёх молодых людей – трёх подростков, которые шли по пешеходной дорожке. Только сегодня стало известно об их состоянии.

Как сообщили в городском управлении управления внутренних дел, инцидент имел место быть в понедельник, четвёртого июня. Случилось это на Каширском шоссе, на 42-м километре дороги.

За рулём легкового автомобиля FAW находился 47-летний мужчина. Он решил повернуть, но не пропустил легковушку, которая ехала во встречном направлении. По итогу Peugeot, за рулём которого сидела 23-летняя жительница Татарстана, вылетел на тротуар. Там он и «смёл» молодых людей, которые по несчастью оказались поблизости с ДТП. Это было недалеко от пешеходного перехода.

Сейчас стал известно, что никто из молодых людей не погиб, но из-за наезда получили травмы. Их отвезли в больницу. Известно, что все трое людей находятся в возрасте 17-18 лет, их год рождения 2000-й.

В МВД сообщают, что виновника ДТП пока не назвали, он только устанавливается. По неподтверждённой информации других СМИ, все участников ДТП проверили на алкоголь, все были трезвы, включая молодых людей, которые пострадали.

При этом Следственное управление уже начало проверку, возбудили уголовное дело по 264-й статье, которая носит название «Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». Виновник ДТП может получить лишение свободы сроком до двух лет, такая максимальная санкция наказания по данной статье.





