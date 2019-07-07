ИА «Ореанда-Новости» Офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что 5 июля военнослужащий Вооружённых сил Украины открыл огонь по бойцам националистического добровольческого подразделения «Азов». Два из них были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Причиной конфликта стали идеологические разногласия.

Филипоненко также заявил о ещё одном инциденте. 4 июля в результате конфликта между украинскими военными, возникшего после распития спиртного, один из них был застрелен. По утверждению офицера пресс-службы, командование скрыло обстоятельства гибели солдата, сообщив о нём как о погибшем в результате обстрела со стороны подразделений ЛНР.