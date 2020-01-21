Информация была опубликована в официальном аккаунте пресс-службы Вооруженных сил ДНР в сети Twitter.Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование убийства.Алексей Кривуля с позывным Грин начал воевать против украинских военнослужащих с 2014 года. В то время он являлся первым заместителем начальника штаба 7-й отдельной мотопехотной стрелковой бригады. Алексей Кривуля был внесён в базу «Миротворец» как пособник российских оккупантов.



