21.01.2020, 11:36
В Донецке был убит замкомандир спецназа
ИА «Ореанда-Новости». В Донецке был убит замкомандир спецназа МВД Алексей Кривуля вчера, 20 января, поздно вечером. Информация была опубликована в официальном аккаунте пресс-службы Вооруженных сил ДНР в сети Twitter.
По предварительной информации, замкомандира спецназа ДНР убили выстрелом в спину. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование убийства.
Алексей Кривуля с позывным Грин начал воевать против украинских военнослужащих с 2014 года. В то время он являлся первым заместителем начальника штаба 7-й отдельной мотопехотной стрелковой бригады. Алексей Кривуля был внесён в базу «Миротворец» как пособник российских оккупантов.
Стоит отметить, что это не первое убийство сотрудников спецназа МВД Донецкой Народной Республики за последние полгода.
По предварительной информации, замкомандира спецназа ДНР убили выстрелом в спину. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование убийства.
Алексей Кривуля с позывным Грин начал воевать против украинских военнослужащих с 2014 года. В то время он являлся первым заместителем начальника штаба 7-й отдельной мотопехотной стрелковой бригады. Алексей Кривуля был внесён в базу «Миротворец» как пособник российских оккупантов.
Стоит отметить, что это не первое убийство сотрудников спецназа МВД Донецкой Народной Республики за последние полгода.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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