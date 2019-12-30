



Смертельное происшествие произошло вчера, 29 декабря, в Москве. На трассе по улице Садовой-Кудринской, которая представляет собой магистраль Садового кольца, ранним утром столкнулись 4 машины.Футболист был за рулем автомобиля BMW. Погорелов совершил выезд на встречную полосу, в результате чего столкнулся с такси, которое задело ещё 2 машины.Остальные участники дорожного происшествия травм не получили.Кирилл Погорелов являлся капитаном команды «Норильский никель» с 2012 по 2013 года. Также он входил в состав сборной России по мини-футболу.