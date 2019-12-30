30.12.2019, 21:37
В ДТП погиб бывший футболист Кирилл Погорелов
ИА «Ореанда-Новости». В ДТП погиб бывший футболист Кирилл Погорелов, сообщает телеканал «РЕН ТВ». Смертельное происшествие произошло вчера, 29 декабря, в Москве. На трассе по улице Садовой-Кудринской, которая представляет собой магистраль Садового кольца, ранним утром столкнулись 4 машины.
Футболист был за рулем автомобиля BMW. Погорелов совершил выезд на встречную полосу, в результате чего столкнулся с такси, которое задело ещё 2 машины. Футболист умер на месте ДТП, а водитель пассажирского такси и его клиент были доставлены в медицинское учреждение с травмами. Остальные участники дорожного происшествия травм не получили.
Кирилл Погорелов являлся капитаном команды «Норильский никель» с 2012 по 2013 года. Также он входил в состав сборной России по мини-футболу.
Футболист был за рулем автомобиля BMW. Погорелов совершил выезд на встречную полосу, в результате чего столкнулся с такси, которое задело ещё 2 машины. Футболист умер на месте ДТП, а водитель пассажирского такси и его клиент были доставлены в медицинское учреждение с травмами. Остальные участники дорожного происшествия травм не получили.
Кирилл Погорелов являлся капитаном команды «Норильский никель» с 2012 по 2013 года. Также он входил в состав сборной России по мини-футболу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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