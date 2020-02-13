ИА «Ореанда-Новости». Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Псковской области.

На трассе в Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo. В результате ДТП погибло восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Сообщается, что лобовое столкновение произошло на трассе Санкт-Петербург-Невель. Микроавтобус принадлежал частному лицу и был зарегистрирован на Украине. Также имеется информация о нескольких пострадавших, информация о которых на данный момент уточняется.

Как сообщила глава района Светлана Василькова, по предварительным данным все погибшие являются гражданами Украины.