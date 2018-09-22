ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Проект закона о введении налога на профессиональный доход в России внесен на рассмотрение в Государственную Дума РФ. Первоначально планируется реализовать экспериментальный этап в четырех регионах: Москве и Московской области, Калужской области и Республике Татарстан.

В электронной базе данных нижней палаты уже опубликованы поправки в Бюджетный и Налоговый кодекс страны. Предполагается, что данный эксперимент будет проводится с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года.

Воспользоваться новым режимом смогут физические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют определенную деятельность с целью получения дохода. Основные условия – отсутствие работодателя либо наемных рабочих по трудовым договорам. Для физических лиц налоговая ставка зафиксирована в размере 4% от дохода. Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц – 6% от доходов. Воспользоваться данной системой смогут физические и юридические лица, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год).

Лица, которые переходят на экспериментальный режим налогообложения, будут освобождены от налогов на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость (кроме НДС при импорте товаров). Предполагается, что крайний срок уплаты налога – 25 число месяца, следующего за прошедшим налоговым периодом (календарным месяцем).

Экспериментальный режим так же предполагает, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование могут быть уплачены в добровольном порядке. Максимальный размер таких взносов будет ограничен. Уменьшение налога за счет налогового вычета будет возможно в размере не более 10 тысяч рублей.

Регистрация будет доступно через мобильное приложение «Мой налог» без посещения налогового органа. Таким же способом можно будет передавать налоговую информацию и проводить расчеты. Фискальный чек будет оправлен на подтвержденный адрес электронной почты.

Согласно внесенным в Бюджетный кодекс поправкам, новый налог будет распределяться и в федеральный, и в региональный бюджеты. В региональный бюджет будет направлено от 62,5% до 75% (при ставке 4% и 6% на доходы соответственно). В федеральный 25% и 37,5%.

Следует отметить, что в законопроекте так же имеется ряд исключений. Они затрагивают продажу подакцизных товаров, добычу полезных ископаемых и пр. Сумма затрат на реализацию данного проекта оценена в 2,3 миллиарда рублей.