23.11.2019, 22:59
В Думу внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться
ИА «Ореанда-Новости». Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн рассказал, что законопроект об обязанности сотрудников Росгвардии представляться при обращении к гражданам прошёл необходимые согласования.
Хинштейн отметил, что документ внесут на рассмотрение нижней палаты парламенты уже на следующей неделе.
Депутат добавил, что проект закона был согласован со всеми заинтересованными ведомствами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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