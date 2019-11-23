ИА «Ореанда-Новости». Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн рассказал, что законопроект об обязанности сотрудников Росгвардии представляться при обращении к гражданам прошёл необходимые согласования.



Хинштейн отметил, что документ внесут на рассмотрение нижней палаты парламенты уже на следующей неделе.



Депутат добавил, что проект закона был согласован со всеми заинтересованными ведомствами.