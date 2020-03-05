05.03.2020, 10:54
В двух медицинских учреждениях в Омской области уволили главврачей после смерти женщины
ИА «Ореанда-Новости». Уволили двух главных врачей районных больниц, расположенных в Омской области, после инцидента с матерью четверых детей, которую доставляли поочередно в эти лечебные учреждения, пока она не скончалась, рассказали представителям СМИ в информационной службе регионального минздрава.
Открытое письмо к Дмитрию Вьюшкову, министру здравоохранения Омской области, разместил на портале ВК55 Леонид Евсеев, редактор местной газеты "Наша газета". В письме была приведена хронология поступления супруги его брата, Елены Евсеевой, в медицинское учреждение. Евсеев сообщил, что тринадцатого февраля Елена ощутила тошноту и головную боль. Женщина обратилась за помощью к терапевту, работающему в центральной больнице. Медик выписала Елене препараты для нормализации высокого давления и отправила домой.
По данным от журналиста, к вечеру женщине стало хуже, её на "скорой" доставили в центральную больницу Горьковского района, а затем увезли в другое медицинское учреждение, за сорок километров в Калачинский район. На следующей день пациентку доставили обратно в Горьковский район. Через несколько суток женщину снова увезли в Калачинскую больницу. Девятнадцатого февраля женщина скончалась. Ей был поставлен диагноз отёк мозга и ишемический инсульт.
После того, как было опубликовано письмо, в прокуратуре и минздраве начали проверку.
В минздраве сообщили, что были уволены главные врачи Горьковской и Калачинской ЦРБ.
Открытое письмо к Дмитрию Вьюшкову, министру здравоохранения Омской области, разместил на портале ВК55 Леонид Евсеев, редактор местной газеты "Наша газета". В письме была приведена хронология поступления супруги его брата, Елены Евсеевой, в медицинское учреждение. Евсеев сообщил, что тринадцатого февраля Елена ощутила тошноту и головную боль. Женщина обратилась за помощью к терапевту, работающему в центральной больнице. Медик выписала Елене препараты для нормализации высокого давления и отправила домой.
По данным от журналиста, к вечеру женщине стало хуже, её на "скорой" доставили в центральную больницу Горьковского района, а затем увезли в другое медицинское учреждение, за сорок километров в Калачинский район. На следующей день пациентку доставили обратно в Горьковский район. Через несколько суток женщину снова увезли в Калачинскую больницу. Девятнадцатого февраля женщина скончалась. Ей был поставлен диагноз отёк мозга и ишемический инсульт.
После того, как было опубликовано письмо, в прокуратуре и минздраве начали проверку.
В минздраве сообщили, что были уволены главные врачи Горьковской и Калачинской ЦРБ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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