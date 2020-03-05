Открытое письмо к Дмитрию Вьюшкову, министру здравоохранения Омской области, разместил на портале ВК55 Леонид Евсеев, редактор местной газеты "Наша газета". В письме была приведена хронология поступления супруги его брата, Елены Евсеевой, в медицинское учреждение. Евсеев сообщил, что тринадцатого февраля Елена ощутила тошноту и головную боль. Женщина обратилась за помощью к терапевту, работающему в центральной больнице. Медик выписала Елене препараты для нормализации высокого давления и отправила домой.По данным от журналиста,После того, как было опубликовано письмо, в прокуратуре и минздраве начали проверку.В минздраве сообщили, что были уволены главные врачи Горьковской и Калачинской ЦРБ.