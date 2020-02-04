04.02.2020, 10:29
В ЕАЭС вступили в силу новые правила перевозки денежных средств
ИА «Ореанда-Новости». В ЕАЭС вступили в законную силу новые правила перевозки денежных средств. Изменения коснулись только физических лиц.
Если сумма денег, которые перевозят через границу, более 100 тысяч долларов, то человек должен обязательно задекларировать указанные средства, а также подтвердить их происхождение. Нововведения касаются также ценных бумаг, чеков и векселей, которые можно обналичить.
Подтвердить происхождение денег можно при помощи банковских документов: чека о снятии денег с расчётного счёта, кредитного договора или документов, подтверждающих совершённые сделки или другие операции.
Стоит отметить, что в ЕАЭС входят 5 государств: Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, и Киргизия.
Если сумма денег, которые перевозят через границу, более 100 тысяч долларов, то человек должен обязательно задекларировать указанные средства, а также подтвердить их происхождение. Нововведения касаются также ценных бумаг, чеков и векселей, которые можно обналичить.
Подтвердить происхождение денег можно при помощи банковских документов: чека о снятии денег с расчётного счёта, кредитного договора или документов, подтверждающих совершённые сделки или другие операции.
Стоит отметить, что в ЕАЭС входят 5 государств: Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, и Киргизия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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