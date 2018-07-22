ИА «Ореанда-Новости». В Эфиопии мужчину, который называл себя пророком, арестовали, когда он не смог воскресить мёртвого.

Житель Эфиопии Гетайаукал Айеле, называющий себя пророком, пообещал родственникам умершего Белая Бифту воскресить его прямо во время похорон. Имя якобы пророка переводится как «Бог знает», что, скорее всего, внушило доверие к мужчине.

Айеле попросил открыть гроб. После того, как просьба была выполнена, он лёг сверху на труп и начал громко кричать: «Белай, проснись!»



Во время процесса «воскрешения» внимание родственников отвлёк сотрудник церкви, на местности которой и расположилось кладбище. Богослужитель попытался помешать мероприятию, но все присутствовавшие его прогнали.

Гетайаукал пытался вернуть погибшего несколько дней назад в аварии Бифту, но, как оказалось, безуспешно. «Пророк» выбрался из вырытого места захоронения, сообщил, что он не может ничего поделать и попытался поскорее скрыться с места происшествия. Однако родственники и близкие погибшего в дорожно-транспортном происшествии, которые до этого момента молчали, а некоторые - даже упали в обморок рядом с гробом, пришли в ярость и попытались остановить самозванца. Они набросились на эфиопа и начали его бить.

На место приехали правоохранительные органы, которые разняли драку. Однако это не спасло Гетайаукала от дальнейших неприятностей.



В стране Африканского Рога надругательство и издевательство над телом мёртвого человека считается полноценным преступлением.



В связи с этим «пророк» с медицинским образованием был арестован и отправился вместе с представителями правоохранительных органов в полицейский участок. Об этом рассказал местный представитель правозащитников.

В России также был подобный случай, когда называвший себя целителем Григорий Грабовой утверждал, что он - новый Иисус. Мужчина заверял людей, что обладает способностью воскрешения мёртвых, а также может лечить тяжелые болезни. Он обещал воскресить детей, которые погибли четырнадцать лет назад в Беслане, и брал за эти услуги деньги. Позже мужчину арестовали за мошенничество.