ИА «Ореанда-Новости». В гимназии № 5 города Екатеринбург сотрудниками Роспотребнадзора была зафиксирована вспышка серозного менингита.



Представители пресс-службы ведомства по данному округу сообщают, что на сегодняшний день все учащиеся данного учебного заведения переведены на дистанционное обучение. По предварительным данным, ученики придут в школу 21 сентября. До этого дня помещения школы будут проходить обработку вирулицидными средствами.



Представители пресс-службы ведомства по данному округу сообщают, что на сегодняшний день все учащиеся данного учебного заведения переведены на дистанционное обучение. По предварительным данным, ученики придут в школу 21 сентября. До этого дня помещения школы будут проходить обработку вирулицидными средствами

С диагнозом серозный менингит в городскую клиническую больницу № 40 госпитализировали четверых детей, обучающихся в гимназии № 5. Сотрудники Роспотребнадзора сообщают, что устанавливают причину вспышки менингита в учебном заведении – отбирается материал, идёт поиск источника инфекции.



Проверка екатеринбургской гимназии была организована прокуратурой города. Пресс-служба прокуратуры сообщила, что уже взяты пробы воды, также идёт проверка пищевого блока.





По словам родителей учеников гимназии, первый случай заболевания менингитом был зафиксирован в одном из 8-х классов. Сначала был объявлен карантин – учащихся класса, в котором заболели дети, изолировали от других учеников, но затем вся школа была переведена на дистанционное обучение.



Ученики и педагоги, которые находились в тесном контакте с заболевшими будут находиться на дистанционном обучении до 30 сентября. Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что за ними ведётся медицинское наблюдение.





Анна Ожиганова, специалист-эксперт управления Роспотребнадзора в Екатеринбурге, рассказала, что гимназия № 5 стала единственным очагом заболевания серозным менингитом в городе, других очагов не выявлено. Все случаи заболевания менингитом находятся на контроле Роспотребнадзора. И в основном они являются единичными. Например, за последние 6 месяцев 2018 года было зарегистрировано 60 случаев подобного заболевания.





Последняя массовая вспышка менингита была зафиксирована в Свердловской области в прошлом году. Тогда Роспотребнадзор по данному округу сообщил о массовом заболевании менингитом в Цыганском поселке. 44 случая вирусного менингита было зафиксировано на этой территории, 32 заболевших оказались детьми. Тогда было установлено, что причинами заболевания стали несоблюдение санитарно-гигиенических норм и условий, в которых проживали заболевшие.