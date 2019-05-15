С какими именно травмами пострадавшие были доставлены в больницу не уточняется.Накануне в Екатеринбурге прошла акции протеста простив строительства храма в сквере возле местного театра драмы. Полиция задержала девять человек. При этом протесты продолжаются уже несколько дней. Глава региона Евгений Куйвашев призвал стороны к диалогу, однако позже власти города заявили, что возведение храма продолжится.