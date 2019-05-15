15.05.2019, 08:55
В Екатеринбурге на митинге против строительства храма пострадали три человека
ИА «Ореанда-Новости». Троих жителей Екатеринбурга госпитализировали во время протестного митинга против строительства храма в центре города, сообщают РИА Новости.
С какими именно травмами пострадавшие были доставлены в больницу не уточняется.
Накануне в Екатеринбурге прошла акции протеста простив строительства храма в сквере возле местного театра драмы. Полиция задержала девять человек. При этом протесты продолжаются уже несколько дней. Глава региона Евгений Куйвашев призвал стороны к диалогу, однако позже власти города заявили, что возведение храма продолжится.
С какими именно травмами пострадавшие были доставлены в больницу не уточняется.
Накануне в Екатеринбурге прошла акции протеста простив строительства храма в сквере возле местного театра драмы. Полиция задержала девять человек. При этом протесты продолжаются уже несколько дней. Глава региона Евгений Куйвашев призвал стороны к диалогу, однако позже власти города заявили, что возведение храма продолжится.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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