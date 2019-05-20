ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба мэрии Екатеринбурга сообщила о начале сбора предложений о возможных местах для строительства храма святой Екатерины, который продолжится до 30 мая.

Варианты можно послать на официальный сайт города. Сообщается, что по итогам сбора предложений будет проведено рейтинговое голосование среди горожан.

18 мая глава администрации Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что 20 мая будет обнародован список новых возможных мест для строительства храма. Представители департамента информационной политики региона заверили журналистов, что объявленный губернатором процесс выбора альтернативного места для строительства уже начат, назвав сбор мнений жителей города первым шагом.