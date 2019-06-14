ИА «Ореанда-Новости» Глава пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который осквернил памятник первому президенту России Борису Ельцину.

Злоумышленник, раскрасивший красной краской надпись на монументе, был задержан сотрудниками охраны «Ельцин-центра», которые сдали его в полицию. Осквернитель обвиняется в преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса РФ «Вандализм». Ему может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода за период до 3 месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года или ареста на срок до 3 месяцев.

Подозреваемый – мужчина 1959 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хулиганство и клевету.



