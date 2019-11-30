ИА «Ореанда-Новости». Первого заместителя руководителя регионального управления СК России задержали при получении взятки в 18 миллионов рублей.

43-летний полковник юстиции Михаил Бусылко был задержан в Екатеринбурге. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Источник сообщил, что Михаил Бусылко был задержан при получении взятки в 18 миллионов рублей от адвоката.

Операция по задержанию была тщательно спланирована. В ней участвовали сотрудники ФСБ и 4-го регионального следственного управления СКР в Екатеринбурге. Представитель СКР уже подтвердила факт задержания и отметила, что он находится в изоляторе местного содержания не один. Вместе с ним «взяли» и члена адвокатской палаты, который участвовал в передаче взятки.

На данный момент полковник ждёт меру пресечения от суда.