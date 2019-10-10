В настоящее время воздушная гавань Урала временно закрыта.

Аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту совершил самолёт военного предназначения марки Ан-12. Информация о случившейся ситуации поступила в средства массовой информации сегодня, 10 октября. Причина, по которой самолёту пришлось экстренно приземлиться, заключается в том, что у воздушного судна оказалось повреждено шасси. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы авиакомпании под названием «Уральские авиалинии», работа аэропорта Кольцово возобновиться после 11:30 по московскому времени. В компании-перевозчике также отметили, что временное закрытие екатеринбургского аэропорта привело к изменениям времени вылета некоторых рейсов. Так, самолёты, следующие по маршруту Екатеринбург – Москва и Екатеринбург – Ереван, задерживаются. Прибытие самолёта, который пребывает в уральскую столицу из Сочи, будет осуществлено на запасном аэродроме, говорится в сообщении «Уральских авиалиний».

Службы аэропорта Кольцово подтвердили вышеуказанную информацию. Операции по взлёту и посадке воздушных суден с территории аэропорта временно приостановлены в связи с аварийной посадкой военного самолёта. В настоящее время аэропорт делает всё возможное, чтобы возобновить работу уральской воздушной гавани.

Экстренные службы Свердловской области утверждают, что пострадавших при внештатной посадке нет. На борту военно-транспортного самолёта Ан-12 находилось более десяти человек, их здоровью и жизни ничего не угрожает.