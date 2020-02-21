ИА «Ореанда-Новости». В Екатеринбурге на лечение пятимесячной девочки с СМА было собрано 160 миллионов рублей.

Родители пятимесячной девочки с диагнозом спинальной мышечной атрофии из Екатеринбурга сообщили о том, что на лечение ребёнка было собрано свыше 160 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на закупку необходимых для девочки лекарств, сообщили родители ребёнка.

Светлана Новожилова, мать девочки, написала в своём профиле в Instagram о том их мечта, наконец, сбылась. 20 февраля был закрыт сбор средств на лечение. Она выразила глубокую благодарность всем тем, кто поддерживал их семью и пришёл на помощь.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила правительству рассмотреть возможность обеспечения детей с диагнозом СМА лекарствами, которые будут закупаться на средства бюджета страны.