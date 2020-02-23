ИА «Ореанда-Новости». Руководитель компании в сфере кибербезопасности был задержан в Екатеринбурге.

Полицейские Екатеринбурга задержали сооснователя и руководителя компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева. Сообщается, что его подозревают в хранении наркотиков. Об этом рассказал адвокат Литреева Алексей Бушмаков.

Литреев известен тем, что стал руководителем компании Vee Security, а также создал приложение «Красная кнопка» для тех, кого задержали на митингах.

Бушмаков сообщил, что сейчас Литреев находится в изоляторе временного содержания. Его подозревают в приобретении и хранении наркотиков. Правозащитник также отметил, что сомневается в том, что это дело может быть провокацией.



