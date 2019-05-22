В СП отметили, что планируют по этому поводу обратиться в Генпрокуратуру. Так, оказалось, что Госфильмофонд, проводя тендер на строительство фильмохранилища, разбил единую закупку на шесть, заключив в итоге шесть контрактов до 400 тысяч рублей с одним поставщиком. Отмечается, что построить фильмохранище фонд не может с 2016 года.Что касается Эрмитажа, то там выявлено низкое кассовое исполнение субсидий на капитальные вложения. Объясняется это тем, что подрядчики долго получали разрешения на работы на объекте культурного наследия. В Большом театре в прошлом году СП нашла нецелевое расходование средств бюджета – там выдали зарплату за счёт субсидии сотруднику, который не принимал участие в выполнении госконтракта.