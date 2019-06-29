ИА «Ореанда-Новости» Интернет-издание ZDNet сообщило, что 26 июня на заседании глав оборонных ведомств стран – членов НАТО в Брюсселе министры обороны Германии и Нидерладов Урсула фон дер Лейен и Анк Бейлевелд подписали соглашение, в соответствии с которым будет сделан первый шаг к созданию не имеющего аналогов в мире «военного Интернета».

Объединённая сеть оборонных ведомств двух стран будет называться Tactical Edge Networking (TEN). Предполагается, что она станет тестовым вариантом для объединения в будущем военных сетей прочих государств, являющихся членами Североатлантического альянса.

Штаб-квартира TEN будет располагаться в городе Кобленц на западе Германии. Центр технологического дизайна и прототипирования будет работать в городе Амерсфорт в Нидерландах.